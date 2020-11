PS5: il formaggio Philadelphia celebra la console Sony con una cheescake speciale

PS5 è ormai un fenomeno culturale di massa e anche le aziende alimentari si adeguano a quanto pare, come dimostra questa strana iniziativa da parte di Philadelphia, compagnia del famoso formaggio spalmabile, che ha lanciato la Philly Series 5, una sorta di cheescake speciale, in occasione dell'uscita della console Sony.

L'esclusiva cheescake in edizione limitata, o meglio il kit per cucinare un dolce del genere, replica la strana forma di PS5, ma all'interno nasconde un'anima decisamente più dolce e morbida: "Il Philly Series 5 kit viene venduto con una forma caratterizzata da contorni dinamici e futuristici che vi lasceranno stupefatti di fronte alla più avanzata tecnologia nella storia delle cheescake", svela Philadelphia.

"E cosa ancora migliore, contiene degli ingredienti chiave che servono per poter cucinare al meglio una cheescake, con un sapore mozzafiato in grado di essere tanto delizioso quanto immedesimante. Tra le caratteristiche del kit troviamo cinque mattonelle di potenza a base di crema di formaggio, cioccolato bianco Ultra-HD e la più recente tecnologia in termini di biscotto croccante in 3D".

Insomma, la pubblicità riportata qui sotto e tutta l'iniziativa sono chiaramente una parodia delle specifiche tecniche delle nuove console next gen, ma è chiaro che la forma richiami quella di PS5, come dimostrato anche dal trailer di presentazione per questa bizzarra iniziativa.

La Philly Series 5 è effettivamente in vendita al prezzo di 4,99 dollari, che probabilmente richiama anch'esso il prezzo originale della console, disponibile attraverso un sito ufficiale dal quale potete trarre ulteriori informazioni, per quello che potrebbe essere un geniale regalo di Natale. A questo punto attendiamo di vedere se anche in Italia siano previste iniziative simili per l'uscita di PS5 da queste parti fissata per domani, 19 novembre.