Kingdom Hearts su PS5 e Xbox Series X con un nuovo capitolo? Nomura pensa all'anniversario nel 2022

Kingdom Hearts potrebbe tornare sulla scena con un nuovo capitolo su PS5 e Xbox Series X, o quantomeno il responsabile della serie, Tetsuya Nomura, ha lasciato intendere che questa può essere una possibilità concreta, pensando anche al ventesimo anniversario della serie nel 2022.

In un'intervista pubblicata da Dengeki Online, Tetsuya Nomura ha riferito che la storia è conclusa con Kingdom Hearts 3, ma ha fatto anche capire di voler tornare comunque sulla serie, magari recuperando quegli elementi della trama che sono rimasti aperti, con un capitolo che sia in grado di concludere tutte le parti narrative rimaste in sospeso.

Difficilmente questo potrà riprendere la questione di Xehanort come nemico principale, potrà restare il suo impatto sulla storia (come visibile anche in Kingdom Hearts: Melody of Memory) ma la questione dovrebbe essere conclusa, almeno come villain principale, sebbene possa tornare sotto altri aspetti.

L'idea di Nomura su un eventuale nuovo capitolo sarebbe dunque di presentare un "cambiamento drastico" rispetto a quanto abbiamo visto finora, ma anche recuperare qualche elemento narrativo rimasto in sospeso dai capitoli precedenti, dunque si tratta di trovare una mediazione tra queste due esigenze.

Una cosa a cui l'autore tiene particolarmente è anche l'aspetto tecnico, sostenendo che un nuovo capitolo su PS5 e Xbox Series X arriverebbe probabilmente nel periodo di maturità delle console next gen e dovrebbe dunque essere all'altezza delle nuove tecnologie.

Non c'è ancora nulla di definito per il futuro di Kingdom Hearts, dunque, ma Nomura ha riferito precisamente di voler fare qualcosa per il 2022, che corrisponde ai 20 anni della serie, riferendo di "tenere d'occhio il titolo verso quel periodo", facendo dunque capire come ci sia qualcosa di nuovo previsto per tale anno, anche se potrebbe trattarsi di riedizioni o raccolte, conoscendo il modo in cui Square Enix agisce.