Embracer Group ha acquisito 13 team di sviluppo tra cui Zen Studios e Flying Wild Hog

Tra questi, segnaliamo che 34BigThings è il team italiano, con base a Torino, responsabile della serie RedOut e che verrà inserito nella divisione Saber Interactive, Zen Studios è il team autore di Operencia: The Stolen Sun e Pinball FX, con base in Ungheria e Flying Wild Hog è il team di Shadow Warrior e Shadow Warrior 2 con base in Polonia, tanto per dare un'idea della varietà di curricula e dislocazione geografica dei team che sono entrati a far parte di Embracer Group.