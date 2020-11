Nintendo Switch e problema drift dei Joy-Con, parte un'altra class action contro Nintendo

Persiste il problema del drift dei Joy-Con di Nintendo Switch e la compagnia deve dunque affrontare un'altra class action partita in USA contro la compagnia da parte di vari utenti, che continuano a rilevare questo inconveniente tecnico sui controller della console.

In questo caso, la causa legale parte dalla corte di Seattle, andando dunque ad aggiungersi a quelle già in corso a Washington e in California. Il problema ormai è noto: dopo un certo periodo di utilizzo, gli stick analogici dei Joy-Con di Nintendo Switch cominciano ad essere imprecisi e, in particolare, a rilevare un input continuativo in una direzione nonostante si trovino in posizione neutra, cosa che ovviamente falsa l'esperienza di gioco.

Nintendo continua a non ammettere ufficialmente la presenza di un problema strutturale, che secondo diverse ricostruzioni è legato al modo in cui i controller sono costruiti e ai materiali utilizzati, ma dopo un periodo di negazione assoluta ha quantomeno acconsentito a riparazioni gratuite, sotto la pressione anche delle prime class action organizzate.

La nuova causa legale parte proprio da un'analisi tecnica del problema e conclude che questo difetto è legato ai materiali utilizzati all'interno dei Joy-Con, sostenendo peraltro che Nintendo sia al corrente del difetto tecnico ma che non faccia nulla per risolverlo e non avvisi i clienti del potenziale problema.

La class action punta peraltro sul caso particolare di un minore che ha dovuto inviare i Joy-Con in riparazione per tre volte perché il problema ha continuato a manifestarsi a più riprese, peraltro in questo caso anche dietro il pagamento dei 40 dollari richiesti inizialmente da Nintendo per la riparazione.

Vedremo se la causa avrà un effettivo seguito e soprattutto speriamo che la compagnia effettui delle modifiche sostanziali nella costruzione dei Joy-Con per evitare che si presenti il problema in maniera così consistente.