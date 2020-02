Biomutant è entrato nelle fasi finali di sviluppo, dice Experiment 1O1

Biomutant è vivo e vegeto. Non solo, perché è entrato nelle fasi finali dello sviluppo, stando a ciò che ha dichiarato ufficialmente la software house Experiment 1O1 su Twitter, tramite una specie di lettera aperta.



Il rinvio prima e il silenzio poi su Biomutant hanno portato molti negli ultimi mesi a parlare di cancellazione del gioco. In realtà si tratta solo di voci da social network, come fa ben capire il testo del messaggio:



"Sappiamo che molti di voi si stanno chiedendo se il gioco sia ancora in sviluppo. Per rassicurarvi, vogliamo dirvi che non ci abbiamo mai lavorato così duramente come ora! Stiamo facendo tutto il possibile per renderlo il gioco più grande, divertente e migliore al quale abbiamo mai lavorato. Possiamo chiedevi solo di continuare a supportarci e di essere pazienti mentre completiamo lo sviluppo, entrato nelle fasi finali.



Come molti di voi capiranno o sapranno, il lavoro per chiudere un gioco è lungo, difficile e pieno d'imprevisti. La vastità, le dimensioni e la lunghezza di Biomutant rendono lo sforzo ancora maggiore. Sveleremo la data d'uscita non appena tutti nello studio saremo certi di potercela fare e che il gioco sarà pronto per tempo. Grazie di nuovo per la comprensione e per il supporto e l'entusiasmo che state dando al nostro gioco. Da Experiment 101."



Per il resto vi ricordiamo che Biomutant è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.