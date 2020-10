PS4, aggiornamento 8.00 disponibile da oggi, dettagli da Sony

PS4 si evolverà oggi con l'aggiornamento 8.00 previsto per la giornata del 14 ottobre, ancora senza una tempistica più precisa, ma destinato a portare diverse novità interessanti come vediamo nei primi dettagli diffusi da Sony.

L'update 8.00 di PS4 è un aggiornamento maggiore per il software di sistema della console Sony, forse uno degli ultimi a cifra tonda per quanto riguarda la console, in attesa dell'arrivo di PS5 ormai incombente tra poco più di un mese.

Tra le novità troviamo aggiornamenti a Party e Messaggi, con un avvicinamento maggiore delle due caratteristiche tra loro, anche attraverso modifiche effettuate sull'interfaccia utente. Entrambe le app utilizzeranno gli stessi "Gruppi" di utenti sia per i Party di chat vocale che per l'invio di messaggi, invece di avere gruppi differenziati per ogni funzionalità, in modo da poter chattare con gruppi creati con i messaggi o, viceversa, inviare messaggi di gruppo a squadre composte per i party in chat.

Nuovi avatar saranno disponibili come preset da selezionare da parte dei giocatori, per personalizzare ulteriormente il proprio Profilo. Sono previsti vari avatar a tema con diversi giochi come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us 2, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End e altri.

Nel Menù Veloce, o Quick Menu, sarà possibile selezionare l'opzione per silenziare tutti i microfoni insieme, rendendo l'operazione molto più veloce e semplice, applicata su più periferiche insieme.

I Controlli Parentali verranno ampliati e approfonditi, con la possibilità di controllare le comunicazioni con altri giocatori e la visione di contenuti creati da altri giocatori insieme in un unico setting chiamato "Comunicazioni e contenuti generati dagli utenti", in modo da rendere più semplice e veloce il controllo di queste opzioni. I figli potranno inoltre inviare direttamente una richiesta ai genitori per chiedere l'abilitazione a comunicare in alcuni giochi, con i genitori che riceveranno una notifica per email e potranno effettuare la selezione direttamente.

Migliorata la verifica in due step per autenticare il login e le possibili transazioni attraverso l'account PlayStation, sia su PS4 che attraverso i servizi mobile e web.

Con l'aggiornamento 8.00 viene inoltre rimossa la possibilità di creare eventi o accedere a eventi esistenti creati da altri utenti, cosa che comunque non dovrebbe impedire l'accesso alle community private già avviate.

Infine, l'update 8.00 apporta aggiornamenti all'app Remote Play mobile su iOS, Android, PC e Mac, cambiando il nome in PS Remote Play e con l'aggiunta dell'opzione per collegare PS5, cosa possibile solo attraverso un login via PS5, dunque c'è comunque da aspettare l'uscita della console per prendervi parte.

Dopo i primi dettagli del nuovo firmware emersi a luglio, dunque, siamo ormai arrivati all'update, in attesa che sia messo effettivamente a disposizione, nel frattempo anche il PS Store si sta aggiornando, vista l'aggiunta dell'opzione per la libreria di giochi PS5 e PS4.