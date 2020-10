Call of Duty: Warzone, l'SP-R208 è ancora letale: le migliori modifiche dopo il nerf

Sin dal lancio della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone la community dei giocatori ha da subito notato l'enorme potenziale del fucile SP-R208: un'arma micidiale sulla lunga distanza, in grado di eliminare con un solo colpo la maggior parte dei nemici. Ed è ancora letale, basta modificarla un po'.



Proprio negli ultimi giorni, infatti, l'SP-R208 di Call of Duty: Warzone ha ricevuto un nerf da parte degli sviluppatori di Infinity Ward e di Activision, che hanno cercato di rendere il fucile un po' più bilanciato. Nonostante il depotenziamento, l'SP-R208 continua ad essere estremamente utile in battaglia, come ha mostrato lo streamer OneRussianLeft nel video qui di seguito riportato.