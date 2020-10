World of Warcraft: Shadowlands, patch disponibile in attesa dell'espansione

World of Warcraft si aggiorna con una patch pre-espansione per Shadowlands, in attesa che l'aggiornamento con i contenuti della maxi-espansione sia effettivamente messo a disposizione da Blizzard ma già con diversi dettagli importanti in preparazione al nuovo viaggio.

I campioni di Azeroth possono dunque iniziare i preparativi per avventurarsi nell'Aldilà, grazie alla pubblicazione di questa "pre-patch di Shadowlands", come viene definitiva dagli sviluppatori, disponibile da oggi per tutti gli utenti del MMORPG Blizzard.

Questo aggiornamento ai contenuti introduce molti cambiamenti ai sistemi di gioco in World of Warcraft prima della pubblicazione di Shadowlands, tra cui si segnalano in particolare i seguenti elementi: