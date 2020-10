World of Warcraft: Shadowlands rinviato da Blizzard, in uscita entro fine anno

World of Warcraft: Shadowlands è stato rinviato da Blizzard: l'espansione sarebbe dovuta arrivare il 27 ottobre, ma la sua uscita avverrà invece entro la fine dell'anno.

Come riportato nella nostra anteprima, World of Warcraft: Shadowlands introdurrà nuovi scenari e nuove meccaniche nella celebre esperienza MMORPG, portandoci a visitare le suggestive e inquietanti Terretetre, dove potremo cimentarci con svariate attività.

"Volevo farvi sapere che abbiamo rinviato l'uscita di Shadowlands entro la fine dell'anno, e mentre cerchiamo di capire quale possa essere una nuova data di lancio, pensavamo fosse importante comunicarvi la notizia tempestivamente", ha scritto l'executive producer John Hight in un messaggio alla community.

"È stata una decisione davvero difficile per il team, perché non vediamo l'ora di poter mettere l'espansione nelle vostre mani, ma in definitiva crediamo che sia stata la scelta migliore per il gioco e per i nostri utenti."

"Nel corso degli ultimi mesi di test, abbiamo compiuto significativi progressi in termini di rifinitura delle meccaniche principali di Shadowlands, raggiungendo un punto in cui le zone, la campagna, l'esperienza di progressione e la storia che vogliamo raccontare sono praticamente pronte."

"Tuttavia, man mano che tutti gli elementi venivano messi insieme e ascoltavamo il vostro feedback, ci siamo resi conto che avevamo bisogno ancora di un po' di tempo per rifinire, bilanciare e ottimizzare alcuni elementi, legati in particolare all'endgame."

Hight ha quindi annunciato che il 13 ottobre verrà rilasciata una pre-patch per World of Warcraft: Shadowlands con alcune delle migliorie apportate all'esperienza, in vista della nuova data di uscita dell'espansione.