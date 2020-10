Mario Kart Live: Home Circuit un video di gameplay fa il punto sul gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo video di Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch, con cui torna a mostrare il gameplay dello strano e affascinante gioco in realtà aumentata e a fare il punto sul suo funzionamento, spiegandone i diversi elementi, anche semplicemente come posizionare i vari componenti presenti nella confezione sul pavimento.

Trasforma la tua casa in un circuito con Mario Kart Live: Home Circuit, un modo tutto nuovo di giocare a Mario Kart su Nintendo Switch!

Guida un kart nel mondo reale con i comandi tradizionali di Mario Kart e segui l'azione in prima persona grazie alla telecamera che trasmette le immagini sullo schermo della tua console Nintendo Switch o sulla TV. Guarda la tua casa trasformarsi in abissi marini, distese desertiche e altri scorci del mondo di Mario Kart!

Vedi la tua casa da una nuova prospettiva mentre una gara di Mario Kart prende vita sul tuo schermo. Mentre sfrecci attraverso il circuito che hai creato vedrai altri piloti che cercano di arrivare al traguardo prima di te, oltre a oggetti che puoi raccogliere per darti un vantaggio sulla concorrenza!

Gli eventi che si verificano nel gioco avranno un effetto sul tuo kart nel mondo reale. Se usi un fungo il tuo kart scatta, se invece vieni colpito dal guscio rosso di un avversario, si ferma.

Puoi giocare con amici e parenti in gare per un massimo di quattro giocatori, a condizione che ogni giocatore disponga di un kart, di una console Nintendo Switch e di una copia del software.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mario Kart Live: Home Circuit è un titolo esclusivo per Nintendo Switch in uscita il 16 ottobre 2020. Nintendo lo ha presentato per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario Bros.