Super Mario Bros. compie 35 anni oggi, in Giappone

Super Mario Bros. ha compiuto ufficialmente 35 anni, se si considera che in Giappone è già il 13 settembre, dunque è di fatto iniziato il 35esimo anniversario vero e proprio per il celebre gioco e personaggio di Nintendo.

Super Mario Bros. uscì sul Nintendo Famicom (la console 8-bit conosciuta come Nintendo Entertainment System, o NES) il 13 settembre 1985 in Giappone, ovvero 35 anni fa rispetto al fuso orario nipponico. Per questo motivo, la compagnia ha organizzato una serie di eventi legati al brand per il 35esimo anniversario di Super Mario.

Un nuovo sito ufficiale è stato lanciato da Nintendo in Giappone per festeggiare l'evento, visibile a questo indirizzo, in attesa di vedere l'eventuale controparte occidentale che potrebbe essere aperta da domani, ovvero quando sarà il 13 settembre anche da queste parti.

Tutto il recente Nintendo Direct lanciato a sorpresa dalla compagnia era di fatto incentrato sull'evento del 35esimo anniversario, che comprende diverse iniziative molto interessanti. Tra le maggiori novità c'è stato l'annuncio di Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch, ovvero la raccolta di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, poi l'arrivo sempre su Nintendo Switch di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il lancio del bizzarro battle royale multiplayer Super Mario Bros. 35 per gli utenti di Nintendo Switch Online e il prossimo arrivo di Mario Kart Live: Home Circuit e del Game & Watch di Super Mario Bros.

Torneremo probabilmente anche domani sull'argomento, ma intanto cominciamo già da adesso a fare gli auguri a Super Mario (in versione Bros.) per i suoi 35 anni portati benissimo!

Da notare che l'anniversario è relativo all'apparizione del gioco Super Mario Bros. e non tanto al personaggio di Super Mario, considerando che quest'ultimo comparve per la prima volta nell'arcade di Donkey Kong già nel 1981 e nel 1983 in Mario Bros., anche se la celebrità globale venne raggiunta soprattutto con Super Mario Bros.