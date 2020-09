PS5: un misterioso Project Nimble alla presentazione del 16 settembre?

PS5 sarà protagonista di una nuova presentazione, che ha finalmente una data e un orario precisi fissata per la settimana prossima, ovvero il 16 settembre alle ore 22:00 italiane, ma ora si apre la strada a rumor e voci di corridoio più specifiche, come quella riguardante il misterioso Project Nimble.

Non sappiamo di cosa possa trattarsi, ma su Reddit è già esploso il caso in questione, con diverse supposizioni di cosa possa essere questo Project Nimble: di fatto, il nome compare chiaramente se si guarda l'url dell'immagine principale relativa alla presentazione di PS5 del 16 settembre ed emerge in generale dai file del blog PlayStation.

La spiegazione più semplice (e probabilmente anche quella più vicina alla realtà) è che si tratti di un nome identificativo relativo all'evento stesso: è possibile che Sony identifichi i vari eventi con un nome specifico e la presentazione della settimana prossima potrebbe essere "Nimble".

Il fatto che il nome significhi "agile" o "leggero", tuttavia, ha fatto emergere anche teorie ben più fantasiose: alcuni utenti sognano una ulteriore console da annunciare insieme a PS5, tipo un nuovo portatile dopo PlayStation Vita, anche se questo sembra essere in netta contrapposizione con i piani dichiarati da Sony dopo la conclusione della produzione di Vita stessa.

Altri sostengono che potrebbe avere a che fare con un'evoluzione al livello di software di sistema o di servizi, come un rilancio di PlayStation Now, della piattaforma online PSN o qualcosa del genere. In ogni caso, si tratta solo di suggestioni decisamente fantasiose per un indizio che risulta estremamente vago per il momento, ma rende bene l'idea di quello che sarà il clima di questi giorni pre-16 settembre, come dimostrato anche dalla nuova voce di corridoio su Final Fantasy 16 emersa subito nelle ore scorse.