Borderlands 3 per PS5 e Xbox Series X annunciato da Gearbox, upgrade gratis alla next gen

Borderlands 3 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, ha annunciato oggi Gearbox, riferendo peraltro che per chi lo possiede già sarà possibile effettuare l'upgrade gratis alla versione next gen quando verrà messa a disposizione sul mercato.

Le versioni PS5 e Xbox Series X di Borderlands 3 saranno caratterizzate da risoluzione in 4K e 60 frame al secondo di fluidità per quanto riguarda la modalità single player. Per chi possiede già il gioco in versione PS4 o Xbox One sarà possibile effettuare l'upgrade gratis alla versione PS5 o Xbox Series X, trasferendo peraltro i progressi di gioco e anche tutti i DLC acquistati, eventualmente.

La versione next gen di Borderlands 3 si caratterizza anche per altre novità: una modalità multiplayer cooperativa in locale per quattro giocatori con split-screen o per due giocatori sempre con schermo condiviso, con quest'ultima opzione in arrivo anche su PS4 e Xbox One.

Tra le novità previste per Borderlands 3 in generale, ovvero anche per quanto riguarda le versioni già disponibile, c'è un nuovo skiltree per le classi di Vault Hunter, una nuova modalità di gioco e nuove Action Skill come parte di un nuovo DLC che verrà distribuito a pagamento.

Borderlands 3 è attualmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One, mentre di recente è stato pubblicato il nuovo DLC Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, disponibile da questa settimane con aggiunta di vari contenuti allo sparatutto RPG originale.

