Bleach, Harribel prende vita in questi cosplay

Domenica, tempo di riposo: ma non per noi che dobbiamo (e vogliamo) mostrarvi un cosplay giornaliero. Oggi 13 settembre 2020 scomoderemo Bleach, manga e anime di Tite Kubo che di tanto in tanto garantisce qualche spunto anche al mondo dei cosplayer.

In particolare oggi vi mostreremo due cosplay dedicati a Tia Harribel, personaggio molto affascinante della saga dell'Hueco Mundo. Harribel era infatti uno degli Arrancar più potenti in assoluto reclutati da Aizen, e diede del filo da torcere al capitano Tōshirō Hitsugaya. Ecco il primo cosplay, realizzato da the_fantastic_nami.