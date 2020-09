Fortnite: come ottenere 130 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 13 settembre 2020

Domenica è tradizionalmente il giorno del riposo settimanale: questo però non significa che anche oggi, 13 settembre 2020, non vi siano dei bei V-buck regalati dagli sviluppatori di Epic Games. In questo articolo, anzi, vi spiegheremo proprio come ottenere 130 V-buck gratis, naturalmente su Fortnite Salva il Mondo.

I primi 50 V-buck di Fortnite Salva il Mondo vi verranno regalati con l'accesso alla modalità PvE del titolo di Epic Games: dovrete poi completare la relativa sfida giornaliera, che vi verrà assegnata casualmente; ma di solito non sono mai troppo complesse. Gli altri 80 V-buck, invece, saranno assegnati per il completamento di due diverse missioni presso Montespago.

Montespago è l'ultima area di gioco di Fortnite Salva il Mondo: richiede un livello del giocatore molto elevato, e anche delle armi idonee per non soccombere; ma potrete sempre affrontare le missioni in compagnia di alleati assegnati casualmente dal matchmaking. Ecco le sfide da completare a Montespago:

Ripara il rifugio (Livello Casa Base Consigliato 75): 40 V-buck come ricompensa

Ripara il rifugio (Livello Casa Base Consigliato 140): 40 V-buck come ricompensa