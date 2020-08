Neon Genesis Evangelion, Asuka e Rei protagoniste dei cosplay di Katy e Neko

Ferragosto 2020 è qui, ma di certo non rappresenta una buona occasione per saltare l'appuntamento giornaliero con i cosplay. Non potremmo mai deludervi; eccovi dunque dei nuovi costumi (molto belli) dedicati ad Asuka e Rei di Neon Genesis Evangelion.

Se anche oggi abbiamo potuto mostrarvi dei costumi, il merito è questa volta delle cosplayer Katy e Neko, rispettivamente Asuka e Rei di Neon Genesis Evangelion. Le due amiche hanno approfittato dell'estate 2020 per realizzare un cosplay di coppia che sta ottenendo notevoli riscontri su Instagram; in poche ore ha già ottenuto oltre 1300 mi piace.

Qui di seguito troverete un'immagine per entrambi i costumi. Neon Genesis Evangelion è un manga, scritto e illustrato da Yoshiyuki Sadamoto, poi diventato il celebre anime prodotto da studio Gainax e diretto da Hideaki Anno.

