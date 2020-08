Dragon Ball, Bunny Bulma protagonista del cosplay di Ge Geisi

Con la giornata di oggi, sabato 8 agosto 2020, comincia ufficialmente il fine settimana: ma per iniziarlo al meglio non c'è nulla di più efficiente di un bel cosplay. Oggi tocca a Dragon Ball, il celebre manga e anime di Akira Toriyama; e più nel dettaglio a Bunny Bulma.

Bunny Bulma è un personaggio davvero amato dai fan della prima serie di Dragon Ball; questo benché sia comparso in pochi episodi dell'anime e in un numero minimo di capitoli del manga. Sia come sia, pare che di Bunny Bulma (versione particolarmente sensuale di Bulma) si ricordino quasi tutti.

Di certo se ne è ricordata la cosplayer Ge Geisi, che le ha dedicato il suo ultimo lavoro, che poi è anche il primo a tema Dragon Ball. Il fisico della ragazza è particolarmente adatto a riprodurre fedelmente il personaggio in questione, così come ben realizzati sono il costume e tutti gli accessori. Ma naturalmente aspettiamo i vostri commenti, nell'apposita sezione in calce all'articolo.

Ecco qui di seguito l'immagine del cosplay di Bunny Bulma di cui vi abbiamo parlato finora; date anche un'occhiata (li trovate poco più avanti) ai più recenti costumi a tema manga e anime che vi abbiamo proposte sulle nostre pagine negli ultimi giorni.

Bunny day on Japan, here is my first and only Bunny cos so far :p

É dia de bunny day no japao, ou seja, dia de postar cosplay de Coelhinha. Esse é meu unico até hoje!

Me as Bunny Bulma, from Dragon Ball

Pic edits by @gabrielleeccard #バニーの日 #バーニィの日 #bunnyday pic.twitter.com/7Hwxs2GQxr