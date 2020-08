Quake e Quake 2 sono gratis durante la QuakeCon 2020

Bethesda ha annunciato che Quake e Quake 2 saranno riscattabili gratuitamente durante la QuakeCon 2020. Il publisher, infatti, ha deciso di rispettare l'impegno preso e, per ringraziare i suoi fan per la generosa campagna di beneficenza avviata durante la kermesse, ha deciso di regalare Quake II a tutti. Il capostipite, invece, era già gratis per ringraziare tutti coloro che avrebbero partecipato all'evento.

Durante il weekend, infatti, Bethesda ha organizzato una QuakeCon 2020 virtuale. Noi la seguiremo su Twitch con due mini-maratone a tema Doom, Arkhane e, ovviamente, Quake. Durante il primo giorno di trasmissioni, il publisher ha promesso di regalare Quake 2 nel caso in cui la raccolta fondi avesse toccato quota 10.000 di dollari. Un obiettivo superato con facilità, tanto che è già possibile riscattare il gioco.

Per farlo bisogna possedere un account Bethesda.net e scaricare il client di Bethesda. A questo indirizzo si possono trovare tutti i dettagli dell'iniziativa. Da quanto capiamo, se Quake è già scaricabile gratuitamente, per poter sbloccare Quake II occorrerà aspettare la fine dell'evento. Al momento costa 1,5 euro sullo shop.

Questo è, comunque, l'elenco dei giochi e degli elementi gratis che saranno distribuiti durante la Quakecon 2020:

Quake gratis! - Durante il weekend del QuakeCon, i giocatori possono accedere al programma di avvio Bethesda e ottenere una copia digitale dell'originale Quake. Accedete al programma di avvio con il vostro account Bethesda.net durante il weekend del QuakeCon per ricevere il gioco gratis. Se avete già effettuato l'accesso, potreste dover disconnettervi e riconnettervi per vedere il gioco come in vostro possesso. Se non lo vedete, cliccate su "Cerca aggiornamenti" nel menu del programma.

Donazioni per Quake II - Se le donazioni complessive raggiungono 10.000 dollari, potrete scaricare una copia digitale gratuita di Quake II nel programma di avvio Bethesda dopo l'evento. Potete ottenere Quake II nello stesso modo di Quake.

- Se le donazioni complessive raggiungono 10.000 dollari, potrete scaricare una copia digitale gratuita di Quake II nel programma di avvio Bethesda dopo l'evento. Potete ottenere Quake II nello stesso modo di Quake. Animale per ESO - Seguite la super diretta e potrete ottenere uno speciale animale di gioco per ESO tramite Twitch Drop.

- Seguite la super diretta e potrete ottenere uno speciale animale di gioco per ESO tramite Twitch Drop. Skin Slayer QuakeCon per DOOM Eternal - I giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un'icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati all'evento su tutte le piattaforme. Disponibile fino all'11 agosto.

- I giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un'icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati all'evento su tutte le piattaforme. Disponibile fino all'11 agosto. Skin per cannone a rotaia per QUAKE Champions - Ottenete una skin esclusiva per il cannone a rotaia di QUAKE Champions.

- Ottenete una skin esclusiva per il cannone a rotaia di QUAKE Champions. Completo Beelzebilly e skin per zaino Mister Demonic per Fallout 76 - Ottenete questi oggetti di gioco gratis nel negozio atomico durante il QuakeCon su tutte le piattaforme.

Li riscatterete?