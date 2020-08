F1 2018 è gratis per PC su Humble Bundle

In queste ore F1 2018 è gratis nella sua versione PC Steam. Basta andare su Humble Bundle, collegare il proprio account del negozio di Valve ed il gioco è fatto. Si ha tempo fino a lunedì 10 agosto alle 22 circa per approfittare di questo regalo.

Potete trovare F1 2018 gratis cliccando su questo indirizzo. Una volta cliccato sul pulsante verde "aggiungi al carrello" e collegato il proprio account di Steam (eventualmente creando un profilo Humble Bundle, nel caso in cui non ne abbiate uno) si dovrà accettare l'iscrizione alla newsletter Humble Bundle. Accettate e dopo alcuni secondi verrete reindirizzati in una nuova schermata dalla quale potrete riscattare il codice di gioco.

Attenzione, avrete solo pochi giorni per farlo. Una volta seguite queste operazioni un po' macchinose, però, vi ritroverete gratuitamente sul vostro account Steam un gioco di guida ancora assolutamente valido, che non avrà le novità viste in F1 2020, come la modalità manageriale, ma a questo prezzo non ci si formalizza molto.

Nel caso, vi rimandiamo alla recensione di F1 2018 per capire tutti i pregi di questa produzione. Rosario Salatiello dice che "F1 2018 porta avanti l'ottimo lavoro avviato da Codemasters dopo il non brillante F1 2015, continuando a mettere mattoni su delle fondamenta diventate nel frattempo più che solide. "

Cosa avete fatto? Ne avete approfittato?