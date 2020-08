Assassin's Creed Valhalla, nuova versione del trailer cinematico con Eivor femmina

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi con il trailer cinematico che l'aveva presentato inizialmente, ma in questo caso in una versione diversa, con nuova colonna sonora e il protagonista, Eivor, in versione femminile.

Per il resto, si tratta del medesimo trailer che è stato mostrato all'epoca dell'annuncio anche con info e periodo di lancio, ma con il protagonista in versione femminile, che a dire il vero non cambia moltissimo da quella che abbiamo visto in precedenza, vista la bardatura pesante e il fisico possente in entrambi i casi.

L'elemento distintivo principale parrebbe essere la barba, dunque, ma a parte questo è interessante vedere come appaia la Eivor femmina in questo contesto, dal taglio peraltro nettamente cinematografico.

L'altra cosa diversa è l'accompagnamento musicale: questa versione del trailer di presentazione è infatti caratterizzata da una versione remixata della musica ascoltata nel trailer originale di Assassin's Creed Valhalla, mentre per il resto non ci sono praticamente differenze.

Ricordiamo, peraltro, che entrambe le versioni del protagonista sono considerare "canoniche", dunque non c'è tra le due un "vero Eivor", entrambi fanno parte dell'immaginario originale per il nuovo capitolo della serie, tanto è vero che il sesso di Eivor potrà essere cambiato in qualsiasi momento, hanno spiegato già gli sviluppatori al riguardo.

Per un'occhiata più approfondita al gioco, vi rimandiamo al video ufficiale con 30 minuti di gameplay commentato per Assassin's Creed Valhalla.