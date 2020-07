Assassin's Creed Valhalla, il sesso di Eivor potrà essere cambiato in qualsiasi momento

Assassin's Creed Valhalla consentirà di cambiare il sesso di Eivor in qualsiasi momento nel corso della campagna, passando dalla versione maschile a quella femminile del protagonista.

Sappiamo che in Assassin's Creed Valhalla Eivor avrà una personalità coerente, che si tratti i un maschio o di una femmina, ma non era ancora chiaro il modo in cui gli sviluppatori pensavano di rendere entrambe le opzioni canoniche in termini di trama.

Ebbene, nel gioco è presente un'opzione denominata DNA Stream Selection che permette appunto di alternare le due versioni del personaggio a piacimento, in qualsiasi momento, così da sperimentarle entrambe senza dover effettuare due playthrough distinti.

Considerando che Assassin's Creed Valhalla avrà una mappa più grande di quella di Odyssey e ci terrà probabilmente impegnati per un centinaio di ore, si tratta di una feature apprezzabile dal punto di vista della varietà.

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v