Rog Phone 3: seguite la conferenza e il nostro hands-on in diretta su Twitch

A partire dalle 17 di oggi, in diretta rigorosamente su Twitch, seguiremo la conferenza di presentazione del ROG Phone 3. Pierpaolo Greco e Umberto Moioli ci parleranno di questo telefono "da gamer", commenteranno tutte le novità annunciate da Asus, ma poi mostreranno questo device in un lungo hands-on.

Durante questo evento virtuale ASUS svelerà la sua idea di evoluzione nel mondo del mobile gaming. La massima innovazione per fornire ai gamer mobile potenza, velocità e controllo, in modo da elevare le proprie esperienze di gioco e ottenere il massimo in qualunque partita.

La presentazione sarà commentata in diretta da Umberto Moioli e Pierpaolo Greco che, una volta terminato lo show virtuale, mostreranno dal vivo il telefono, ci racconteranno tutte le sue caratteristiche, i punti di forza, le peculiarità. Mostreranno le sue linee e ci parleranno soprattutto delle sue prestazioni.

Nel caso in cui vogliate acquistare il nuovo telefono di ASUS, sullo shop ufficiale è attiva una promozione esclusiva di lancio valida soltanto per i primi 200 acquirenti! La potete trovare a questo indirizzo.

Sarete dei nostri per la diretta di oggi?