Tra Control e Alan Wake, Remedy sta lavorando a un nuovo gioco nello stesso universo

Control: AWE ha dimostrato definitivamente come Control e Alan Wake condividano uno stesso universo di riferimento, ma dalla sua presentazione è emerso anche che Remedy sta lavorando a un nuovo gioco all'interno del medesimo universo, una produzione di grosso calibro che potrebbe avere a che fare con entrambi.

Con la presentazione di Control: AWE avvenuta ieri in occasione dello State of Play di Sony è arrivata anche una nuova dichiarazione da parte di Remedy Entertainment: "Per oltre 10 anni, abbiamo avuto un sogno folle. L'idea che gli eventi raccontati in alcuni dei nostri giochi potessero essere collegati l'uno all'altro; un mondo di storie connesse ed eventi con un lore condiviso e personaggi ricorrenti. Ogni gioco è un'esperienza a sé stante, tuttavia, ogni gioco è anche una porta verso un universo più ampio, con eccitanti opportunità di eventi interconnessi".

Questo spiega come Control: AWE abbia collegamenti diretti con Alan Wake e racconti alcuni retroscena della storia di quest'ultimo, custoditi fra i segreti del bureau. Tuttavia, non è l'unica rivelazione fatta in questa occasione, visto che è emerso anche qualcos'altro.

Remedy ha infatti riferito di essere "duramente al lavoro su un prossimo gioco che farà parte dello stesso universo". Questo è quanto, per il momento, ma è già qualcosa di interessante: potrebbe trattarsi di un seguito diretto di Control o di Alan Wake, ma a questo punto potrebbe essere anche una nuova IP che gli sviluppatori faranno rientrare nello stesso universo interconnesso.

Considerando i precedenti del team, è probabile che si tratti di un action adventure in terza persona dall'impostazione fortemente narrativa, probabilmente costruito su Northlight Engine, il motore grafico proprietario del team finlandese.

Lo scorso maggio, il nome in codice BigFish era trapelato online, cosa che fa pensare che potrebbe essere questo il prossimo gioco di grosso calibro in arrivo da Remedy, che nel frattempo sta lavorando anche alla campagna single player di CrossfireX.