Control: AWE, la seconda espansione, mostrata in trailer allo State of Play

Control è tornato a mostrarsi nel corso dello State of Play di stasera, in particolare la sua seconda espansione, ovvero AWE, messa in scena da uno spettacolare trailer dal taglio cinematografico.

Dopo The Foundation, Control torna dunque in scena con una seconda espansione che promette di svelare ulteriori retroscena del suo affascinante e oscuro lore caratteristico, scendendo ancora più nei meandri dell'Oldest House.

Proseguendo la storia iniziata con il gioco principale e con The Foundation, in AWE ci ritroviamo ad accompagnare Jesse alla scoperta dell'Investigations Sector, un'area particolarmente nascosta dell'Oldest House, dove il Bureau esamina gli eventi dell'Altered World.

The Bureau ha esaminato gli eventi del mondo modificato più pericolosi di sempre in questo settore disperso. I documenti sono stati sigillati, gli oggetti confinati e i loro poteri abbandonati. Ora il settore è stato violato e gli oggetti sono disseminati ovunque...

AWE include: nuovi contenuti per la storia, missioni secondarie, armi e mod nuove direttamente dal mondo di Control.

Nel frattempo, Remedy ha confermato Control su PS5 e Xbox Series X, dunque il gioco arriverà in forma evoluta a migliorata sulle console next gen.