Hood: Outlaws & Legends annunciato con un trailer durante lo State of Play

Hood: Outlaws & Legends per è stato annunciato durante lo State of Play: si tratta del nuovo titolo sviluppato da Sumo Digital e prodotto da Focus Home Interactive.

Presentato dal trailer che trovate qui in calce, il gioco offre un'esperienza PvPvE in cui due squadre da quattro giocatori si affrontano all'interno dello scenario, cercando di portare a casa il bottino in quella che si pone come una reimmaginazione della leggenda di Robin Hood.

Gli sviluppatori di Sumo Newcastle, al lavoro su questo titolo negli ultimi diciotto mesi, hanno provato a interpretare l'ambientazione britannica in un periodo oscuro, dando vita a un mondo ostile e difficile, specie per chi infrange la legge.

L'uscita di Hood: Outlaws & Legends è fissata al 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Hood è un gioco di rapine multigiocatore che unisce combattimenti, furtività e strategia. Dovrete formare una squadra di fuorilegge per rubare i tesori a un governo oppressivo conosciuto come The State, in una rivisitazione cruda e oscura della leggenda di Robin Hood.

Si tratta di un gioco PvPvE che mette una contro l'altra due squadre da 4 giocatori intente a portare a termine la stessa audace rapina, in un'ambientazione piena di guardie controllate dall'IA. Evitando spoiler indesiderati (questo è un semplice annuncio, non un approfondimento, presto ne saprete di più), potrete usare diverse meccaniche di gioco e funzionalità per aiutare i compagni di squadra e ostacolare i giocatori rivali.

L'obiettivo principale è il furto dello scrigno del tesoro da una fortezza di The State, ma per trovarlo e portarlo via con voi dovrete giocare di squadra e pianificare tutto a dovere. Il mondo in cui è ambientato il gioco è realistico, con interazioni e conseguenze credibili. Gli scrigni del tesoro sono pesanti e devono essere trasportati.

Le munizioni sono limitate a quelle che riuscite a trasportare, trovare, o recuperare dai nemici abbattuti. I rumori attirano l'attenzione, sia delle guardie controllate dall'IA sia dei giocatori rivali. I combattimenti sono brutali e letali e spesso l'approccio furtivo è la scelta ideale.

La chiave per il successo è usare al meglio lo stile di gioco unico di ogni fuorilegge. Alcuni sono specialisti del combattimento a distanza, mentre altri sono letali nelle mischie corpo a corpo. Sarete voi a decidere come configurare e combinare le abilità. In fin dei conti dovrete fare una rapina, e nessun colpo viene portato a termine senza mettere insieme la banda per discutere il piano, prima di puntare al forziere e pianificare la fuga!