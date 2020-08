One Piece, Nami in tutti i cosplay realizzati da Cat Burglar

Sembra vi sia una cosplayer in particolare ad essere letteralmente ossessionata da Nami, celeberrima eroina del manga di Eiichiro Oda, One Piece. Per questo motivo, oggi 6 agosto 2020, vogliamo mostrarvi i suoi cosplay, tutti i suoi lavori. Nessuno escluso.

Ecco allora che in una sola immagine vi proponiamo qualcosa come nove cosplay dedicati alla Nami di One Piece e realizzati dalla cosplayer Cat Burglar. Probabilmente ci ringrazierete, perché non solo la ragazza è talentuosa nella realizzazione di ogni aspetto dei costumi, ma anche perché interpreta perfettamente il celebre personaggio del manga e anime in questione.

Vi sono versioni di Nami provenienti da vari archi narrativi di One Piece, in questa immagine, ma tutte generalmente posteriori al salto temporale. Fateci sapere cosa ne pensate nel campo dedicato ai commenti di questo articolo. Infine, prima di salutarci, vi ricorderemo alcuni degli altri cosplay che potrete facilmente trovare sulle nostre pagine: