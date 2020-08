PS5: il prezzo non sarà svelato presto, dice il Vice Presidente di Blizzard

In una recente discussione su Twitter con Albert Penello, Mike Ybarra, il Vice Presidente Esecutivo di Blizzard, sostiene che il prezzo di PS5 non sarà svelato presto. Questo nonostante sia un fattore determinante per la scelta dei futuri clienti, al pari della qualità delle esclusive.

Il tutto è uscito mentre i due discutevano della scelta di Sony di limitare l'utilizzo dei DualShock 4 ai soli giochi PS4. Una decisione che, secondo Albert Penello, ex Microsoft ora in Amazon, dopo aver sentito la spiegazione del colosso giapponese. "ci può stare". Questo soprattutto se è stata presa per spingere gli sviluppatori a sfruttare le tante caratteristiche innovative del DualSense.

Anche Ybarra sembra concordare col collega, definendo queste polemiche solo rumori. "Il prezzo della console e la qualità delle esclusive saranno i fattori determinanti per molti hardcore gamer là fuori. Anche 'dove sono gli amici' sarà importante. Peccato che il prezzo non si saprà ancora per un po', sfortunatamente."

Quindi, secondo le sue informazioni, le prossime settimane non dovrebbero ancora essere quelle buone per sapere queste ultime, fondamentali informazioni sulla console di Sony. Nel frattempo stasera ci sarà il nuovo State of Play: lo seguirete con noi?

