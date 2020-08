Pikmin 3 Deluxe: Nintendo ha rimosso l'economico Pikmin 3 dall'eShop dopo l'annuncio

Dopo l'annuncio a sorpresa di ieri di Pikmin 3 Deluxe, Nintendo ha deciso di rimuovere i link per l'acquisto dell'economica versione Wii U di Pikmin 3 dall'eShop. Una decisione molto simile a quella presa con Donkey Kong Country: Tropical Freeze, altro porting proposto a prezzo pieno su Nintendo Switch. Una decisione che, ovviamente, non ha fatto piacere ai fan.

La versione Wii U era proposta, ovviamente, ad un prezzo decisamente più vantaggioso, essendo entrata a far parte dei Nintendo Selects, una collezione di giochi first party proposta ad un prezzo speciale. Adesso che una versione riveduta, corretta e potenziata del gioco arriverà su Nintendo Switch a prezzo pieno, il colosso di Kyoto ha deciso di rimuovere i link per l'acquisto del gioco dal suo store. Lasciando solo quello per scaricare la demo.

Ovviamente è sempre possibile recuperare il disco o uno dei codici download del gioco da un negozio fisico, ma Nintendo sembra preferire non vendere più Pikmin 3 per Wii U direttamente dal suo sito. Un decisione che ha scatenato diverse polemiche tra i fan che non vedono nelle novità di Pikmin 3 Deluxe annunciate ieri un motivo sufficiente per giustificare la ripubblicazione a prezzo pieno del gioco. Una polemica molto simile a quella che ci fu all'annuncio di Donkey Kong Country: Tropical Freeze, altro gioco che ottenne lo stesso trattamento da parte di Nintendo.

Cosa ne pensate?