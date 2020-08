Call of Duty: Warzone Stagione 5, le armi migliori della nuova stagione

Call of Duty: Warzone è uno dei titoli più giocati dell'anno, un vero successo, e nelle ultime ore Activision ha anche reso disponibile finalmente la Stagione 5. Non esiste probabilmente momento più adatto per prendere in considerazione le armi migliori da utilizzare in partita, almeno fino a nuovo ordine.

Queste indicazioni sono state riportate dalla redazione di rockpapershotgun: si tratta di alcune classifiche relative alle migliori armi di Call of Duty: Warzone della Stagione 5. Figurano sia le armi da fuoco più note del titolo (come il Grau) che le meno utilizzate; e ovviamente si tiene conto di alcune piccole modifiche introdotte dagli sviluppatori di Infinity Ward, in occasione del lancio della Stagione 5.

Non è questa la sede per un esame minuzioso di ogni singola arma, ne converrete; tuttavia le abbiamo suddivise in diversi livelli. Ecco ad esempio le armi di categoria S, cioè le migliori del gioco in assoluto:

Bruen Mk9

Grau 5.56

HDR

MP7

Oden