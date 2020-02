Call of Duty: Modern Warfare, come ottenere gratis Grau 5.56 e Striker 45

Una guida dedicata a Call of Duty: Modern Warfare, per ottenere gratis, facilmente e rapidamente Grau 5.56 e Striker 45.

Call of Duty: Modern Warfare ha da poco dato il via alla sua Stagione 2; per l'occasione, lo sparatutto di Infinity Ward presenta anche due ricompense d'eccezione: Il Grau 5.56 e lo Striker 45. Sebbene queste siano ricompense include nel Pass Stagionale di Call of Duty: Modern Warfare Stagione 2, per sbloccarle non è necessario acquistarlo. Vediamo dunque come ottenere gratis Grau 5.56 e Striker 45 con questa rapida guida.

Sbloccare gratis il Grau 5.56 Nella Call of Duty: Modern Warfare Stagione 2 è possibile sbloccare gratis il Grau 5.56 raggiungendo il livello 15 del Pass stagionale. Il lato positivo della questione è che non dovrete neppure acquistare il pass a pagamento: sarà sufficiente che saliate di livello fino al quindici, per ottenere senza pagare nulla l'arma in questione. Il Grau 5.56 è un'arma modulare leggera dalla portata davvero ottima: dato che è anche gratis, cosa state aspettando?