Animal Crossing: New Horizons, microtransazioni rimosse dalla descrizione ufficiale

Animal Crossing: New Horizons non includerà microtransazioni: le informazioni al riguardo sono state rimosse dalla descrizione ufficiale del gioco.



Alcuni giorni fa aveva destato preoccupazione la comparsa di riferimenti agli acquisti in-game in Animal Crossing: New Horizons, tanto che molti fan della serie avevano cominciato a lamentarsi della cosa sui social in attesa di capire come stessero effettivamente le cose.



Sembra tuttavia che quelle informazioni fossero errate, in qualche modo: nella descrizione revisionata del gioco non trovano posto riferimenti a microtransazioni o acquisti in-game, dunque gli utenti possono stare ragionevolmente tranquilli.



Ecco come appare al momento la sinossi di Animal Crossing: New Horizons sul sito ufficiale Nintendo:



Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc!



Certo, hai incontrato decine di simpatici personaggi. Ti sei divertito nei panni di un abitante. Forse ti sei persino messo al servizio del pubblico! Ma in fondo al cuore, non c'è una parte di te che ha voglia di... libertà? La possibilità di fare quello che vuoi, quando vuoi? Allora forse una lunga passeggiata sulle spiagge di un'isola deserta, nel mezzo della natura, è proprio quello che fa per te!



Goditi una vita pacifica e rilassata all'insegna della creatività e del fascino mentre ti rimbocchi le maniche per rendere la tua nuova vita proprio come la vuoi tu.



Raccogli risorse e usale per creare quello che vuoi, da comodità a utili strumenti. Asseconda la tua passione per il giardinaggio interagendo con fiori e alberi in modi nuovi. Crea una dimora perfetta dove le regole di cosa va dentro e cosa fuori non valgono più.



Fai amicizia con i nuovi arrivati, goditi le stagioni, esibisciti in salti con l'asta per superare i fiumi mentre esplori e molto altro!