FIFA 20, patch 1.14 disponibile su PC, PS4 e Xbox One

FIFA 20 si aggiorna con la patch 1.14, rilasciata in data 11 febbraio da EA Sports per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco, ovvero PC, PS4 e Xbox One, apportando diverse variazioni anche se si tratta soprattutto di accorgimenti in termini di informazioni e gestione più profonda del codice di gioco.



Non risultano dunque delle variazioni tangibili al gameplay con l'applicazione della patch 1.14 per FIFA 20, ma vengono risulti una serie di piccoli bug e vari accorgimenti che aggiustano ulteriormente i sistemi di gioco, ma la dimensione dell'aggiornamento è notevole, dunque è probabile che la variazioni sotto il cofano siano numerose.



La patch 1.14 richiede infatti un download di ben 3GB di dati circa, cosa che fa pensare a una preparazione generale per l'arrivo del DLC atteso per il 3 marzo 2020, che dovrebbe aggiungere la Copa Libertadores ai contenuti di FIFA 20, tra le altre cose.



Le variazioni rese note riguardano, per quanto riguarda FIFA Ultimate Team, l'aggiunta delle stelle relative al piede debole e alle mosse abilità del giocatore, oltre all'aggiustamento dell'allineamento di alcune immagini sull'oggetto giocatore e la persistenza dell'interfaccia dopo l'uso di alcune opzioni.



Nella Modalità Carriera, sono stati aggiustati alcuni bug minori relativi al mancato sblocco di alcuni risultati, la chiusura inaspettata che si rilevava in certi casi in modalità carriera e tornei e il fatto che i centravanti tendevano a lamentarsi sul proprio ruolo in situazioni poco consone. In Volta Football è possibile saltare i filmati d'intermezzo e sono stati risolti vari problemi di piccolo calibro.



Infine, sono stati aggiunti 24 nuovi volti che saranno visibili dopo l'aggiornamento delle rose sui server, aggiornati cartelloni e divise e corretta una segnalazione sul tempismo nella finalizzazione a tempo. Potete vedere nel messaggio riportato qui sotto quali sono i nuovi volti introdotti con la patch 1.14 di FIFA 20.





LIST OF NEW FACES ON FIFA 20 TITLE UPDATE 11 (FEBRUARY 11TH 2020) pic.twitter.com/zgnKKfmawF — Blade Johnson (@bladejohnson112) February 11, 2020