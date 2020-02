Il Pokémon Cubone senza maschera? L'aspetto svelato da un peluche

Cubone, il Pokémon della Prima Generazione di Kanto, ha sempre presentato un dettaglio molto particolare: il suo volto è celato da una maschera e alcuni hanno persino cominciato a dubitare che al di sotto della stessa vi sia altro. Ma oggi abbiamo la conferma: quella maschera non è il vero volto di Cubone... o meglio, possiamo finalmente mostrarvi un Cubone senza maschera, se ci perdonerete il gioco di parole.

Veniamo al punto: nelle ultime ore sono stati distribuiti per la commercializzazione (per ora in Giappone) nuovi Pokémon; no, non stiamo parlando di esemplari che potrete trasferire con Pokémon Home, perché sono più fisici. Tra i più famosi mostriciattoli del franchise c'è anche Cubone. Ma ecco la curiosità: la maschera di Cubone può essere rimossa, rivelando così il vero aspetto del Pokémon che sempre viene nascosto nei giochi principali. Quella maschera è tristemente nota come il teschio di sua madre, come sapranno bene i giocatori della prima generazione di Kanto.

Ed eccovi le immagini di Cubone senza maschera, nel suo bel peluche. Chissà se verrà venduto prima o poi anche in Italia, vi terremo aggiornati. Annotiamo una curiosità a margine: tempo fa una figurina dedicata ai Pokémon, o un gadget di questo tipo che al momento non ci torna alla memoria, aveva già ipotizzato il vero volto di Cubone al di sotto della sua maschera; ma questo peluche ufficiale ne dà la definitiva conferma.

📺🖥 • Primer vistazo del Pokémon, Cubone sin el craneo que lleva encima 😱😍



Se trata de un nuevo peluche del Pokémon en donde se le puede quitar el craneo que este usa para cubrir su rostro. Lo que hay debajo es simplemente adorable 😍



Naturalmente #Cubone tiene la forma pic.twitter.com/R7bRQNZQ7M — Entre-TÉN (@Entre_10) February 12, 2020