Xbox Live è gratis in questo momento su Xbox One

Sembra che Xbox Live sia gratis in questo momento su Xbox One. Una cosa che passerebbe inosservata, non fosse che il servizio da ormai diverse settimane è al centro di diversi rumor e speculazioni.

Nella giornata di ieri pensavamo che la questione Xbox Live Gold fosse stata risolta: un rappresentante di Microsoft contattato da Windows Central aveva affermato che Xbox LIVE Gold non è stato eliminato e nessun cambiamento è previsto da Microsoft. Dopo poche ore, però, Xbox Live è diventato improvvisamente gratuito, riaccendendo immediatamente tutte le voci intorno al servizio.

Ovviamente le spiegazioni più logiche sono altre, come un problema tecnico dei server o l'inizio di una qualche promozione per promuovere Xbox Live (come un weekend gratuito), ma le tempistiche rendono il tutto perlomeno sospetto. La sparizione degli abbonamenti annuali di Xbox Live Gold e la riorganizzazione di tutti i servizi Xbox, con l'Xbox Game Pass al centro di queste strategie, ha fatto credere a molti che Microsoft fosse intenzionata ad eliminare o riposizionare il Live Gold. Tra questi anche alcune persone solitamente bene informate, come Jeff Grubb.

A questi rumor non è seguita nessuna dichiarazione ufficiale e poi, improvvisamente Xbox Live è diventato gratuito senza preavviso, con addirittura alcuni utenti che dicono di essersi visti trasformare il proprio abbonamento Gold in un Game Pass e altri che sostengono che questa iniziativa faccia parte di una promozione di weekend gratuiti per selezionati giochi annunciata qualche tempo fa. Ma le date non sembrano tornare. Quello che è sicuro è che una comunicazione poco chiara e questo genere di problemi sta inevitabilmente generando confusione.

Anche per voi Xbox Live è gratis? Quale pensate sia il motivo?