Dragon Ball, Bunny Bulma alla riscossa nel cosplay di bitingbows

Comincia un nuovo giorno, e noi naturalmente siamo qui ben disponibili a mostrarvi un cosplay altrettanto nuovo: questa volta ne abbiamo scelto uno a tema Dragon Ball, celeberrimo anime e manga firmato da Akira Toriyama. Anche la protagonista del cosplay dovrebbe esservi sufficientemente nota: è Bunny Bulma.

> Bunny Bulma dunque torna alla riscossa nel cosplay realizzato dall'artista bitingbows, ragazza particolarmente abile come noterete immediatamente dal suo lavoro di oggi. Bunny Bulma, in sé, è un personaggio comparso in pochissimi episodi dell'anime della prima serie di Dragon Ball, sufficienti tuttavia affinché si formasse un nutrito gruppo di estimatori.

Nel suo cosplay di Bunny Bulma, bitingbows si è comportata in modo estremamente fedele, sia nel rispetto dei colori dei vari accessori e degli abiti, sia nell'interpretazione. Ad ogni modo, dopo aver dato un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata, potrete dire la vostra nella sezione dedicata ai commenti.

Prima di salutarci vale la pena ricordare alcuni dei più recenti costumi a tema manga e anime, che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane. Sulle nostre pagine troverete: