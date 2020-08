Steam ha rimosso per errore i giochi dalle librerie dei suoi utenti

A stretto giro di posta Valve ha corretto l'errore che impediva ad alcuni giocatori di avviare il loro gioco su Steam. Nel caso in cui abbiate ancora problemi basterà scaricare l'ultimo aggiornamento del client e riavviarlo.

We've fixed an issue where the Steam client wasn't displaying ownership correctly for some games. You may need to restart your Steam client for the changes to take effect. Apologies for the disruption! — Steam (@Steam) August 5, 2020

Notizia originale - Un nuovo bug sta rimuovendo alcuni giochi dalle librerie degli utenti di Steam. In seguito alla manutenzione programmata del martedì, alcuni giocatori si sono trovati senza dei giochi regolarmente acquistati nella loro libreria digitale.

I giochi maggiormente afflitti da questo problema sembrano essere Dead By Daylight e i giochi meno recenti di Bethesda, come Fallout: New Vegas. Al momento Valve non sembra essere ancora riuscita a risalire al problema, ma non dovrebbe essere nulla di irreparabile.

Nonostante non ci sia più il pulsante "avvia" sui propri giochi, Steam impedisce di ricomprare i suddetti titoli perchè già presenti in libreria. Una situazione noiosa che impedisce di giocare ai propri giochi preferiti, ma che testimonia il fatto che il database di Steam non ha perso traccia degli acquisti e non dovrebbe faticare, quindi, a ripristinare tutto correttamente.

Alcuni utenti hanno scoperto una soluzione, ovvero che basta cancellare la cache dei download dalle impostazioni di Steam (Steam->Impostazioni->Download->Pulisci la cache dei download) e riavviare il client del negozio per poter rivedere i propri acquisti tornare al loro posto, ma speriamo che Valve trovi presto una soluzione definitiva al problema.

Voi avete avuto di questi problemi?