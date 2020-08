Eiyuden Chronicle, il JRPG successore di Suikoden, ha raggiunto l'obiettivo e vari stretch goal su Kickstarter

Eiyuden Chronicle è un successo enorme su Kickstarter, probabilmente la sua aura di successore di Suikoden ha perfettamente funzionato come richiamo per gli appassionati e il nuovo JRPG sta veleggiando ormai da tempo verso numerosi stretch goal nella campagna di raccolta fondi.

Presentato da Yoshitaka Murayama e Junko Kawano, autori dell'originale serie Suikoden, proprio come successore spirituale di questa, Eiyuden Chronicle ha l'intenzione di riportare sui nostri schermi il JRPG classico con le caratteristiche tipiche della serie Konami, con un nome diverso vista la mancanza di diritti per sfruttare quello originale.

Il progetto era stato proposto su Kickstarter il 27 luglio e già a distanza di poche ore aveva raggiunto l'obiettivo principale di 500.000 dollari, necessari per sviluppare almeno la versione PC.

Da lì in poi sono partiti gli stretch goal, con il Kickstarter che ha continuato a macinare numeri impressionanti: ora Eiyuden Chronicle punta all'obiettivo dei 2,7 milioni di dollari, quasi raggiunto, che garantisce la possibilità di party chat con gli amici in-game, ma sono già state sbloccate molte caratteristiche aggiuntive.

Tra queste segnaliamo soprattutto le versioni console (PS4 e Xbox One, oltre alle next gen PS5 e Xbox Series X) raggiunte a 1 milione di dollari, poi la colonna sonora orchestrale, la presenza di mini-game e personaggi aggiuntivi, localizzazioni in coreano e cinese (l'italiano è già previsto come una delle lingue incluse per i testi scritti), la presenza del New Game Plus e la modalità Fortress Town.

Tutto questo fa pensare che lo sviluppo dovrebbe procedere senza intoppi e che il gioco sia destinato ad essere anche più grosso del previsto, sebbene in questi casi si debba sempre considerare che i progetti potrebbero anche saltare. In ogni caso, si tratta di sviluppatori di grande esperienza che pongono una certa garanzia di qualità.

Mancano peraltro altri 24 giorni alla conclusione della campagna di raccolta fondi, dunque è probabile che le cifre salgano ancora vertiginosamente, in attesa di vedere cosa altro potrà essere inserito in Eiyuden Chronicle. Il gioco, per quanto visto, riprende le caratteristiche da RPG nipponico e le peculiarità di Suikoden, come la possibilità di creare un vero e proprio esercito di 100 personaggi e disporlo all'interno di una fortezza da gestire. Il tutto, in questo caso, presentato con uno stile grafico che ricorda un po' quello di Octopath Traveler.