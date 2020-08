Call of Duty: Black Ops Cold War verrà presentato "presto", dice Activision

Call of Duty: Black Ops Cold War resta ancora un mistero, più generalmente identificato come Call of Duty 2020 proprio perché non c'è ancora un titolo ufficiale per il nuovo capitolo, ma secondo Activision il gioco verrà presentato "presto".

Il gioco è stato menzionato nel corso di un recente meeting finanziario di Activision Blizzard, nel quale il presidente Rob Kostich ha riferito che Call of Duty: Warzone ha spinto i team a ripensare al modo in cui potrebbe essere presentato il nuovo capitolo principale, dunque suggerendo forse una specie di reveal interno a Warzone, anche se questa è solo una supposizione.

Intanto, è stato confermato che gli autori sono i Treyarch, secondo la rotazione dei team interni dedicati a Call of Duty, con il supporto di Raven Software. "Non vediamo l'ora di condividere di più con la community e pensiamo di aver fatto qualcosa molto diverso e più coinvolgente di quanto abbiamo fatto in passato", ha affermato Kostich su Call of Duty 2020.

"Il gioco è incredibile adesso e internamente le persone si stanno divertendo un sacco attraverso la modalità Campagna e al multiplayer", ha affermato il presidente di Activision, "tutto quello che posso dire sui tempi è che sospetto che ne sentirete di più molto presto".

La conferma che le informazioni arriveranno presto arriva anche da Treyarch Studios, che in un tweet ha ribadito che grosse novità verranno svelate tra poco, ovviamente sul nuovo Call of Duty.

Che il gioco si possa chiamare Call of Duty: Black Ops Cold War è stato quasi confermato dal logo ufficiale rivelato da un leak di Doritos, sebbene ovviamente non si possa considerare questa un'informazione ufficiale, mentre alcuni dettagli sono emersi dalla pagina con un nome in codice del gioco spuntata sul Microsoft Store.