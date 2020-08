PS5: DualSense e accessori visibili a 360 gradi nei nuovi render 3D ufficiali

Gli accessori PS5, come il controller DualSense, le nuove cuffie Pulse 3D e gli altri, possono ora essere visti più nel dettaglio e da tutte le angolature grazie ai nuovi render 3D inseriti da Sony nel sito ufficiale, recentemente aggiornato.

Il controller DualSense può essere visto a questo indirizzo: la pagina del sito ufficiale PlayStation illustra tutte le caratteristiche principali della nuova periferica, che ricordiamo essere obbligatoria per l'uso di PS5 e dei suoi giochi visto che DualShock 4 non funziona con i giochi next gen sulla prossima console.

Tra i dettagli emergono ovviamente i grilletti adattivi e il feedback aptico, oltre al microfono integrato e al nuovo tasto "Crea", ma è molto interessante poter vedere il DualSense nel render 3D che ruota a 360 gradi per avere un'idea più precisa di come sia dal vivo.

Le cuffie Pulse 3D wireless con microfono possono invece essere viste a questo indirizzo sul sito PlayStation, dotate di un design ottimizzato con doppio microfono con eliminazione del rumore, ricarica USB Type-C e una serie di comandi di facile accesso, progettate per riprodurre al meglio l'audio 3D di PS5.

Infine, è possibile vedere anche il Telecomando Media su questa pagina, periferica particolarmente compatta per l'accesso diretto ai contenuti multimediali di PS5 e la nuova Telecamera HD a questo link, con registrazione a 1080p e particolarmente indicata per la trasmissione in streaming delle sessioni di gioco con ripresa degli utenti, con strumenti di rimozione dello sfondo integrati.

Nei giorni scorsi sono emersi anche vari presunti prezzi per console PS5 e accessori da parte di Carrefour, ma è piuttosto difficile prendere le informazioni per vere, al momento.