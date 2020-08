PS5 costerà 399 e uscirà ad ottobre secondo Carrefour, anche se qualcosa non torna

Secondo la catena di supermercati francese Carrefour, PS5 costerà 399 euro nella sua versione digitale e uscirà a fine ottobre. Nel volantino, messo online per qualche secondo prima di venir rimosso, c'era anche il prezzo degli accessori, tutti a 50 euro, un dato che ci fa domandare quanto di vero ci sia in questo leak.

La catena in questione, però, è una delle più importanti di tutta Francia ed è presente anche in Italia e non è particolarmente celebre per le fughe di notizie. In questo modo, se sta preparando il suo sito web per l'apertura dei preorder di PS5 con questi prezzi, è comunque interessante riportare l'informazione.

Secondo Carrefour, infatti, PS5 Digital costerà 399 euro, mentre la versione standard costa 100€ in più, ovvero 499 euro. I preordini dovrebbero iniziare il 3 ottobre con la console e gli accessori distribuiti da lì a poche settimane. Tutte informazioni perlomeno possibili e che renderebbero la console di Sony particolarmente allettante per il grande pubblico.

Ecco l'elenco delle cose messe in pre-order:



PlayStation 5 Standard Edition: 499 euro

PlayStaton 5 Digital Edition: 399 euro

Telecomando: 49,90 euro

Cuffie Pulse 3D: 49,90 euro

Postazione di ricarica per due DualSense: 49,90 euro

Controller DualSense: 49,90 euro

Camera HD: 49,90 euro

L'unica cosa che insospettisce è il costo di 49,90 euro di tutti gli accessori, DualSense 4 e Cuffie Pulse 3D incluse. Queste due periferiche, infatti, molto probabilmente costeranno più di 50 euro, nonostante tutti coloro scottati dall'incompatibilità del DualShock 4 coi giochi next-gen sperino il contrario. Il prezzo di 49,90 euro dovrebbe essere, quindi, un semplice placeholder.

Nella giornata di ieri sono emerse anche il prezzo, la data d'uscita e i preorder di Xbox Series X. Vi piacerebbero questi prezzi?