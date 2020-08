Xbox Series X: prezzo, uscita e preorder, annuncio imminente per un retailer

I preorder di Xbox Series X e di conseguenza il prezzo e la data di uscita della console verranno annunciati a brevissimo, secondo quanto riportato dalla catena australiana Telstra.

In maniera del tutto simile a quanto accaduto per i preorder di PS5 su Walmart, il retailer ha infatti avvisato i propri utenti che l'apertura delle prenotazioni potrebbe avvenire da un momento all'altro, e di iscriversi per ricevere prontamente una notifica al riguardo.

In questo caso specifico, peraltro, viene citata l'iniziativa Xbox All Access, l'acquisto di Xbox Series X con abbonamento su cui Microsoft punta forte, ma che in Italia non è ancora disponibile.

Ad ogni modo, ormai sono davvero numerosi gli indizi che puntano a un reveal ufficiale di queste informazioni (prezzo, data di uscita e apertura dei preorder, appunto) ad agosto, nel corso dei nuovi eventi Xbox e PlayStation.

Sempre secondo i rumor, la presentazione di PS5 potrebbe essere annunciata proprio in questi giorni e tenersi a breve.