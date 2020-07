PS5, prezzo e preorder: l'annuncio è imminente, suggerisce Walmart

Il prezzo di PS5 e la contestuale apertura dei preorder verranno annunciati a brevissimo: secondo quanto suggerito dalla catena americana Walmart, l'ufficializzazione da parte di Sony è ormai imminente.

"Siete pronti per l'apertura dei preorder di PlayStation 5?", recita l'ultimo post del retailer su Twitter, in cui gli utenti vengono invitati a iscriversi sul sito ufficiale per ricevere prontamente una notifica laddove le prenotazioni della console diventassero disponibili.

Certo, una situazione del genere andrebbe in qualche modo a cozzare con le parole di Eric Lempel, che durante il provato del controller DualSense con Geoff Keighley ha detto che la data di apertura dei preorder di PS5 non verrà annunciata all'ultimo momento.

Naturalmente le parole di Lempel potrebbero avere una differente interpretazione, ovverosia che verrà fatto un annuncio ufficiale e gli utenti non dovranno correre in negozio senza una comunicazione chiara da parte di Sony.

Chissà dunque se prezzo e uscita di PS5 verranno rivelati nell'evento di agosto, come riferivano alcuni rumor.

Are you ready for #PS5 pre-orders to open up?

Stay in the loop to secure a #PlayStation5 on Day One by signing up for updates on https://t.co/1GutoVVhnx.

Sign up here: https://t.co/nk3ImXFKD8 pic.twitter.com/2z5PaGM3oe