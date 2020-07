PS5, la data di apertura dei preorder non verrà annunciata all'ultimo momento

La data di apertura dei preorder di PS5 non verrà annunciata all'ultimo momento da Sony: agli utenti verrà dato un certo preavviso, ha assicurato Eric Lempel, capo della divisione Worldwide Marketing & Consumer Experience.

Parlando con Geoff Keighly dopo che il giornalista ha provato il controller DualSense, Lempel ha raccontato un simpatico aneddoto riguardo i rumor su prezzo e data di uscita di PS5.

"Ho ricevuto un messaggio in cui mi dicevano che la gente si stava mettendo in fila davanti ai negozi, e non avevo idea del perché", ha detto Lempel. "Credo dunque sia il caso di chiarire che vi faremo sapere quando si apriranno i preorder."

"Non accadrà con un minuto di preavviso. A un certo punto vi comunicheremo quando sarà possibile effettuare una prenotazione di PlayStation 5. Non pensate di dover correre in negozio finché non avrete informazioni ufficiali al riguardo."

Sembra insomma che Sony non utilizzerà una delle strategie promozionali rese celebri da Apple nel corso degli anni, ovverosia il fatto di aprire i preorder in diretta, contestualmente all'annuncio di un nuovo prodotto.