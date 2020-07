PS5 DualSense: dimensioni e forma a confronto con DualShock 4 in foto

DualSense, il controller di PS5, si è svelato dal vivo durante una presentazione organizzata da Geoff Keighley nelle ore scorse, durante la quale il giornalista stesso ha utilizzato la periferica con PS5 per dimostrare alcune caratteristiche del controller ma in particolare è stato così possibile anche avere una visione reale del nuovo controller in confronto al DualShock 4 di PS4, mostrato accanto al DualSense per vederne le differenze in termini di dimensioni e forma.

Come risulta facilmente visibile, le dimensioni del DualSense di PS5 sono nettamente più grandi di quelle di DualShock 4, sia per quanto riguarda la lunghezza dei "corni" per l'impugnatura che per quanto riguarda il corpo principale del controller. Inoltre, come confermato dallo stesso Keighley, il DualSense risulta più pesante da tenere in mano, rispetto al controller di PS4.

Sembra inoltre che il baricentro sia più accentrato, nel senso che il peso risulta più concentrato nella parte centrale del controller, almeno in base alle prime impressioni del giornalista in questione. Nel corso della dimostrazione, Keighley ha provato Astro's Playroom, il nuovo gioco che sarà preinstallato in ogni PS5 al lancio e ha lo scopo di illustrare le varie caratteristiche del controller.

In questo modo, Keighley ha potuto provare il feedback aptico e i grilletti adattivi, oltre all'uso del microfono nel quale a quanto pare è possibile anche soffiare per alcuni elementi di gameplay, come succedere con il Nintendo DS svariati anni fa. Trovate tutto nel video completo in cui potete vedere il controller DualSense provato da Geoff Keighley.