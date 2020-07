Assassin's Creed Valhalla offrirà una grande varietà di scenari, culture e meteo

Assassin's Creed Valhalla offrirà una grande varietà di scenari, culture e condizioni meteo: lo ha dichiarato il narrative director del gioco, Darby McDevitt.

"Assassin's Creed è un franchise ben noto per essere un action adventure a base open world, e ogni episodio interpreta la propria ambientazione e la propria storia in maniera differente", ha spiegato McDevitt a poche ore dalla pubblicazione del nuovo trailer sul destino di Eivor.

"Nel creare il mondo di Assassin's Creed Valhalla ci siamo concentrati sull'introdurre nuove feature di gameplay che consentano ai giocatori di vivere appieno l'esperienza di un guerriero vichingo, fornendo loro gli strumenti necessari per esplorare ogni angolo di questo mondo pieno di vita."

"In questo momento non abbiamo dati specifici da comunicare, ma i giocatori di Assassin's Creed Valhalla potranno sperimentare un'esperienza vichinga completa e coinvolgente, prima in Norvegia e poi in Inghilterra, dove i quattro regni di Wessex, Mercia, Northumbria e Anglia orientale offrono una straordinaria varietà di scenari, culture e condizioni meteo."

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile a partire dal 17 novembre, nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.