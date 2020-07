Assassin's Creed Valhalla, nel nuovo trailer si parla del destino di Eivor

Assassin's Creed Valhalla si mostra con un nuovo trailer in cui si parla del destino di Eivor, il protagonista del gioco, che potremo selezionare in versione maschile o femminile all'inizio della campagna.

Caratterizzato da una storia suddivisa in archi narrativi e scelte importanti, Assassin's Creed Valhalla ci coinvolgerà in un'avventura coinvolgente e corposa, in cui le quest secondarie saranno praticamente assenti.

Eivor, che nel video viene ritratto in tutta la sua forza e risolutezza, è il comandante di una tribù vichinga costretta ad attraversare il mare per approdare sulle coste dell'Inghilterra in cerca di terre da coltivare e risorse per la sopravvivenza.

L'invasione verrà tuttavia contrastata dall'esercito di Alfredo il Grande, ed è per questo che rimarremo coinvolti in numerose, spettacolari battaglie per il controllo del territorio, da affrontare secondo le dinamiche di un sistema di combattimento rinnovato.

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile a partire dal 17 novembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.