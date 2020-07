Fortnite, Black Manta disponibile su Battaglia Reale, ma costa 15 euro

La nuova collaborazione tra Epic Games e DC è ufficialmente in corso di svolgimento: Black Manta è arrivato su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Sì, parliamo proprio dell'acerrimo nemico di Aquaman, anche se il suo ruolo nel film omonimo è stato marginale. Ma potrete ottenere il personaggio solo come contenuto a pagamento.

Spieghiamo meglio l'attuale situazione. Aquaman è ora disponibile gratuitamente su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, come contenuto del Pass Battaglia a pagamento (dunque "gratis" fino ad un certo punto); Black Manta andrà invece acquistato a parte nel negozio di Battaglia Reale, che siate o meno possessori del Pass Battaglia. La skin costa 15 euro, se poi vorrete anche il piccone (strumento raccolta) dovrete aggiungerne altri cinque.

In totale dunque bisognerà sborsare 20 euro, la stessa somma prevista un paio di settimane fa per la skin di Captain America. Del resto il Battle Royale di Epic Games è disponibile gratuitamente per tutti in ogni parte del mondo, e gli unici introiti sono rappresentati appunto dalla vendita di cosmetici e dalle microtransazioni.

Le immagini qui di seguito riportata mostrano gli accessori a tema DC e Black Manta. Vi piacciono? Li acquisterete?