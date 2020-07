PS5, il controller DualSense provato da Geoff Keighley: ecco il video

Il controller DualSense di PS5 è stato provato in anteprima dal giornalista Geoff Keighley, che ha documentato in video la sua esperienza con il dispositivo.

Dopo aver descritto il controller DualSense come più pesante e più robusto rispetto al DualShock 4, Keighley ha parlato dei trigger adattivi e del feedback aptico: due feature di grande impatto quando si gioca.

A proposito di giochi, il giornalista ha mostrato in azione Astro's Playroom, un simpatico platform che si pone come uno spin-off di Astro Bot Rescue Mission ed è stato disegnato appositamente per illustrare le peculiarità del DualSense.

In questo titolo capita infatti di sfruttare i trigger adattivi, di percepire grazie al feedback aptico diverse superfici e situazioni, e finanche di utilizzare il microfono integrato nel controller per emettere particolari input (vedi il soffio).

Keighley ha anche scambiato qualche parola con Eric Lempel, capo della divisione Worldwide Marketing & Consumer Experience presso Sony, chiedendogli fra le altre cose dei rumor su prezzo, data di uscita e preorder di PS5.

Lempel ovviamente non si è sbilanciato, ma ha detto che queste informazioni verranno comunicate ufficialmente dall'azienda con un certo anticipo. Peccato non ci sia stato neppure un indizio sul quando.