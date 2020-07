Warhammer 40.000: Rites of War gratis su GOG.com, in offerta i giochi della serie

Warhammer 40.000: Rites of War è disponibile gratis su GOG.com fino al 19 luglio, nell'ambito di una promozione che vede tutti i giochi della serie in offerta sullo store polacco.

Per scaricare il classico strategico ambientato nell'universo di Games Workshop vi basterà visitare la pagina del giveaway su GOG.com e cliccare sul pulsante giallo "Get it Free" per aggiungere il titolo alla vostra libreria.

Pubblicato originariamente nel 1999, Rites of War vanta una campagna composta da ventiquattro missioni, in cui controlliamo l'esercito elfico di Eldar in una disperata lotta per la sopravvivenza. Non mancano tuttavia scenari aggiuntivi in cui potremo vestire i panni dei Tyranid o delle armate imperiali.

Come detto, questo fine settimana troverete sconti su tutti i giochi della serie Warhammer disponibli su GOG.com. Qualche esempio? Warhammer: Chaosbane a 17,49 euro, l'Enhanced Edition di Space Hulk: Deathwing a 9,89 euro, oppure Battlefleet Gothic: Armada a 4,99 euro.

Per controllare tutti i prodotti in offerta, visitate questa pagina.