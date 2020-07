Paper Mario: The Origami King, mondo ed esplorazione

Abbiamo scritto nella nostra recensione di Paper Mario: The Origami King che la strutturazione del mondo di gioco, nonché la sua esplorazione, è forse l'elemento che ha maggiormente giovato nel ridare un respiro avventuroso alla serie. Ci aspettavamo ambientazioni più stereotipate per ogni Regno, ma soprattutto meno variegate e più legate a un singolo concetto: al contrario ognuna di esse, pur avendo una tematica principale, è ricca di sfumature e sviluppi imprevedibili.

I Regni in tutto sono cinque, e in questo articolo parleremo nel dettaglio dei primi quattro: non vogliamo anticiparvi addirittura la fase finale del gioco ma, a differenza che nella recensione, vi forniremo alcuni spoiler. Non tanto su come proseguire, quanto appunto sulle varie diramazioni della principale tematica di ogni Regno: in caso non vogliate anticipazioni di alcun tipo, interrompete la lettura adesso.

Bene: ogni Regno è composto da varie zone, e ognuna di esse contiene un preciso numero di Strappi Strambi da richiudere, di Blocchi Nascosti da trovare, di Toad e Trofei da raccogliere. Mettendo in pausa, in ogni momento, potete vedere il numero preciso. Ognuno di questi quattro Regni inoltre ospita un Cartomagno (un boss/origami legato a un elemento naturale, come la terra o il fuoco) e un autentico boss finale, sempre legato al mondo della cancelleria (pastelli, fogli, foratrici...).